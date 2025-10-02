Il Maradona chiama, De Bruyne risponde

Il Napoli ha battuto ieri sera lo Sporting Lisbona per 2-1, mettendo da parte così tre punti importanti in Champions League, ed uno dei protagonisti è stato sicuramente Kevin De Bruyne. Il Corriere dello Sport scrive: “La risposta alle critiche, da fuoriclasse assoluto qual è. L’opinione pubblica chiamava, Kevin De Bruyne ha detto “eccomi”. E ha scelto la serata di gala di una Champions che con la maglia del Napoli aveva solo pregustato per una ventina di minuti a Manchester. Il tempo dell’urlo del Maradona, quello alla fine dell’inno, e Kdb ha assorbito tutta la grinta dei cinquantamila di Fuorigrotta, s’è fatto carico di una squadra che non trovava molte soluzioni nel primo tempo, ma che ha avuto la bravura di aspettare con pazienza e poi colpire. Ha ringhiato e giocato di fioretto, ha fatto il tuttocampista, in barba alle critiche piovute dopo la trasferta di Milano nonostante il gol su rigore, nonostante sia tuttora il miglior marcatore del Napoli con tre gol. «Con Conte non c’è stato nessun problema – ha spiegato a fine partita – io sono un vincente, voglio giocare a calcio e fare la differenza. Si è detto tanto, ma io voglio solo giocare e divertirmi»”.

