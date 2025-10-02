Europa League – Roma brusco stop, pari Bologna
Stecca la Roma e primi punti per il Bologna nella seconda giornata di Europa League. Brusca frenata per i giallorossi, che perdono 1-0 in casa contro il Lille con la rete di Haraldsson dopo appena 6 minuti di gioco e che si vedono anche parare il rigore di Soulè. Prima sconfitta europea stagionale per la squadra di Gasperini che resta ferma a tre punti. Primo punto invece per il Bologna che pareggia 1-1 con il Friburgo, vantaggio rossoblù con Orsolini al 29′ min pareggio tedesco con il rigore di Amadu al 57′ min della ripresa. Felsinei che vanno a 1 punto in classifica