CalcioNapoliNews

Dopo gli scontri di ieri, a rischio la trasferta Champions in Portogallo

By Gabriella Calabrese
0

Dopo gli scontri (inaccettabili) avvenuti ieri pomeriggio tra tifosi del Napoli e dello Sporting Lisbona, presenti in città per la partita di Champions League, potrebbero esser ci conseguenze per i supporters partenopei. Secondo i media portoghesi a “cominciare” sarebbero stati i sostenitori azzurri. Quanto accaduto potrebbe pregiudicare la trasferta del 10 dicembre quando a Lisbona si giocherà Benfica/Napoli. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno: Tra circa due mesi i napoletani sono attesi proprio a Lisbona, in Portogallo, per affrontare il Benfica, ma – alla luce di quanto accaduto ieri – non è escluso che ci possano essere restrizioni e il divieto di trasferta per i supporter azzurri, per evitare che si diano appuntamento a Lisbona con gli ultras lusitani”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Ranking Uefa: Napoli 29° dopo la vittoria di ieri sera

Calcio

Infortunio Thuram: l’attaccante “punta” al big match contro il…

News

Salvione (CdS) – “La risposta di Kevin de Bruyne”

Calcio

UFFICIALE, Serie A – Le designazioni arbitrali: Juve/Milan a Guida

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.