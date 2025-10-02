Dopo gli scontri di ieri, a rischio la trasferta Champions in Portogallo

Dopo gli scontri (inaccettabili) avvenuti ieri pomeriggio tra tifosi del Napoli e dello Sporting Lisbona, presenti in città per la partita di Champions League, potrebbero esser ci conseguenze per i supporters partenopei. Secondo i media portoghesi a “cominciare” sarebbero stati i sostenitori azzurri. Quanto accaduto potrebbe pregiudicare la trasferta del 10 dicembre quando a Lisbona si giocherà Benfica/Napoli. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno: “Tra circa due mesi i napoletani sono attesi proprio a Lisbona, in Portogallo, per affrontare il Benfica, ma – alla luce di quanto accaduto ieri – non è escluso che ci possano essere restrizioni e il divieto di trasferta per i supporter azzurri, per evitare che si diano appuntamento a Lisbona con gli ultras lusitani”.

