De Bruyne, uno dei migliori assistman della storia della Champions, ha migliorato il suo score

Il Napoli ha battuto lo Sporting Lisbona per 2-1, ieri sera al Maradona per la seconda giornata di Champions League, dove uno dei protagonisti è stato Kevin De Bruyne, autore dei due assit per Hojlund che ha poi segnato i due gol della vittoria. Il Corriere dello Sport scrive: “E in effetti Kevin l’ha fatto, lui che è anche uno dei miglior assistman della storia della Champions: ha migliorato il suo score e adesso è a quota 31, quinto dopo Cristiano Ronaldo (42), Di Maria (41), Messi (40) e Neymar (33), a pari merito con Giggs. Leggende del calcio.

Kevin ha giocato con fame e voglia di far vedere che è ancora un giocatore da Champions, mettendo di fatto una pietra sopra la sostituzione di San Siro e le relative proteste verso Conte. S’era lamentato del fatto che il Napoli fosse sotto, che avrebbe potuto ancora dare tanto alla squadra, alla ricerca del pareggio. Acqua passata, s’è rimboccato le maniche ed è andato avanti per la sua strada con la cosa che sa fare meglio: giocare a calcio. Benissimo.

L’assist per Hojlund è stato una delizia assoluta: con Anguissa ha strappato il pallone al limite della propria area e poi è partito dribblando un avversario, evitandone un altro con la corsa, servendo in profondità il danese, che non ha dovuto far altro che segnare. Una delizia dopo l’altra: l’assist efficace, il calcio d’angolo battuto dopo decisamente meno, ma bello comunque, con la palla che ha viaggiato parallelamente al terreno di gioco, una rasoiata a bassa altezza che solo giocatori della sua classe sono capaci di fare in partita. Tentativi di invenzioni che non sono mancati neanche dopo: un destro da fuori area tolto dallo specchio da Gonzalo Inacio (58’), qualche cross, sempre con la stessa leadership”.