De Bruyne, uno dei migliori assistman della storia della Champions, ha migliorato il suo score
Il Napoli ha battuto lo Sporting Lisbona per 2-1, ieri sera al Maradona per la seconda giornata di Champions League, dove uno dei protagonisti è stato Kevin De Bruyne, autore dei due assit per Hojlund che ha poi segnato i due gol della vittoria. Il Corriere dello Sport scrive: “E in effetti Kevin l’ha fatto, lui che è anche uno dei miglior assistman della storia della Champions: ha migliorato il suo score e adesso è a quota 31, quinto dopo Cristiano Ronaldo (42), Di Maria (41), Messi (40) e Neymar (33), a pari merito con Giggs. Leggende del calcio.