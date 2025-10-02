Old Trafford MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 02: Kobbie Mainoo of Man. United runs in the field during the Premier League 2024/25 Matchweek 24 match between Manchester United, ManU FC and Crystal Palace FC at Old Trafford on February 02, 2025 in Manchester, England. Richard Callis / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xRichardxCallisx/xSPPx spp-en-RiCa-RC5_Manchester_Crystal_02Feb2025_EN080
Dall’Inghilterra: Mainoo obiettivo del Napoli per Gennaio

By Giovanni Esposito
Kobbie Mainoo, giocatore del Manchester United, resta un nome caldo per il mercato di Gennaio del Napoli. A riferirlo è il Daily Mail.

Secondo il quotidiano inglese, il centrocampista, che sta vivendo una stagione difficile allo United, potrebbe cambiare casacca a metà stagione e raggiungere McTominay e Hojlund.  Il contratto con lo United scade nel 2027, ma Mainoo è aperto sia ad un trasferimento in prestito che ad una cessione definitiva. L’obiettivo è chiaro: trovare continuità e costruire il proprio percorso lontano dalla Premier League.

