Dall’Inghilterra: Mainoo obiettivo del Napoli per Gennaio

Kobbie Mainoo, giocatore del Manchester United, resta un nome caldo per il mercato di Gennaio del Napoli. A riferirlo è il Daily Mail.

Factory della Comunicazione

Secondo il quotidiano inglese, il centrocampista, che sta vivendo una stagione difficile allo United, potrebbe cambiare casacca a metà stagione e raggiungere McTominay e Hojlund. Il contratto con lo United scade nel 2027, ma Mainoo è aperto sia ad un trasferimento in prestito che ad una cessione definitiva. L’obiettivo è chiaro: trovare continuità e costruire il proprio percorso lontano dalla Premier League.