Costacurta duro su De Bruyne: “Il Napoli ha vinto due scudetti in tre anni, il vincente non è solo lui”

Queste sono le parole di Billy Costacurta su Kevin De Bruyne

By Guido Russo
Billy Costacurta, nel post partita di Napoli – Sporting Lisbona, chiusa con il risultato di 2-1 in favore degli azzurri, ha commentato duramente le parole di Kevin De Bruyne, il quale ha sottolineato di essere un vincente.

Ecco le parole dell’ex difensore del Milan:

«Arriva in una squadra che ha vinto l’ultimo Scudetto, in una squadra che ha vinto anche senza di lui – aggiunge Costacurta che poi esplode –. Quindi non è che deve ribadire il fatto che è un vincente, i vincenti ci sono in quella squadra».

 «Che a lui possano girare o meno i co***oni per via della sostituzione, deve sapere che quella è una squadra che ha vinto due Scudetti in tre anni e quindi non deve arrivare e dire che il vincente è solo lui».

