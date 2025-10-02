Coppola: “Napoli con la mentalità di Conte, si vede tutta la sua impronta”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nando Coppola, ex giocatore, è stato allenato da Conte

“Lo scorso anno Conte ha gettato le basi per quest’anno. Vedo un’impronta Contiana nella mentalità del Napoli, in quella presunzione che ricordo ci diceva di avere quando era il mio allenatore. Una presunzione sana e consapevole. Il Napoli sta lavorando su questo aspetto: andare in campo e giocare con la mentalità giusta. Come mentalità, si vede tutto il lavoro di Conte.

La mancanza di giocatori chiave nei vari reparti è sempre complicata, il Napoli deve trovare la quadra in questo. C’è bisogno di mettere gli uomini giusti nel posto giusto. Serve avere a disposizione il miglior Buongiorno ad esempio e speriamo che Rrahmani rientri al più presto perchè in questo reparto il Napoli lo scorso anno ha costruito il suo scudetto e più continuità c’è, meglio è. Ad oggi, il portiere che è il ruolo più dibattuto, il Napoli lo sta gestendo benissimo perchè Meret e Milinkovic-Savic si stanno dividendo bene le partite. C’è da registrare sicuramente qualcosa, ma quello lo si fa con la continuità che ad oggi il Napoli per vari motivi non ha avuto.

Appartengo alla vecchia scuola, quella delle gerarchie, ma mi rendo conto che oggi le tensioni ed i ritmi sono aumentati, anche lo stress è cambiato per cui anche il portiere ha bisogno di recuperare energie. Con la giusta fiducia e considerazione si può superare l’alternanza, ma il non sapere se gioca uno o l’altro non è sicuramente bello. Detto questo, Meret e Milinkovic-Savic stanno rispondendo bene e questo giova al Napoli e a tutto l’ambiente.