Conference League: esordio vincente per la Fiorentina

By Giovanni Esposito
La Fiorentina comincia con il piede giusto la sua avventura in Conference League. La Viola, infatti, ha avuto ragione sui cechi del Sigma Olomuc. A regalare i primi 3 punti del maxi girone della terza competizione europea alla compagine di Pioli sono stati i gol di Piccoli al 27′ e di Ndour al 95′.

Tabellino

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo (Dal 72′ Fortini), Mandragora (59′ Fazzini), Fagioli, Ndour, Gosens (59′ Parisi); Piccoli, Dzeko (Dal 72′ Gudmundsson)AllenatorePioli.

SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kràl, Slàma; Kostandinov (7′ Breite), Beran; Ghali, Tkàc (dal 46′ Langer), Dolznikov (63′ Michez, 77′ Sip); Mikulenka (63′ Tijani). AllenatoreJanotka.

Marcatori: 27′ Piccoli (F), 95′ Ndour (F)

Arbitro: Badstubner

Ammoniti: Fagioli (F), Nodur (F), Ghali (S), De Gea (F)

