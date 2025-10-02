Conference League: esordio vincente per la Fiorentina

La Fiorentina comincia con il piede giusto la sua avventura in Conference League. La Viola, infatti, ha avuto ragione sui cechi del Sigma Olomuc. A regalare i primi 3 punti del maxi girone della terza competizione europea alla compagine di Pioli sono stati i gol di Piccoli al 27′ e di Ndour al 95′.

Tabellino

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo (Dal 72′ Fortini), Mandragora (59′ Fazzini), Fagioli, Ndour, Gosens (59′ Parisi); Piccoli, Dzeko (Dal 72′ Gudmundsson). Allenatore: Pioli.

SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kràl, Slàma; Kostandinov (7′ Breite), Beran; Ghali, Tkàc (dal 46′ Langer), Dolznikov (63′ Michez, 77′ Sip); Mikulenka (63′ Tijani). Allenatore: Janotka.

Marcatori: 27′ Piccoli (F), 95′ Ndour (F)

Arbitro: Badstubner

Ammoniti: Fagioli (F), Nodur (F), Ghali (S), De Gea (F)