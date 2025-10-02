Bristol Myers Squibb, Alessandro Bigagli Senior Medical Director Italy 

(Adnkronos) – Bristol Myers Squibb annuncia la nomina di Alessandro Bigagli a Senior Medical Director Italy, ruolo in cui guiderà la strategia medico-scientifica dell'azienda nel Paese. Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Anestesia e Rianimazione all'università Cattolica del Sacro Cuore, Bigagli ha svolto il ruolo di anestesista presso il reparto di Cardiochirurgia della stessa struttura e, successivamente, presso il servizio di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Fatebenefratelli San Pietro di Roma, informa una nota. Nel 2010 è entrato in Bristol Myers Squibb, dove ha maturato una solida esperienza nell'ambito della direzione medica, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità a livello locale e internazionale, tra cui il più recente come Disease Area Head nella Business Unit Innovative Medicines, con focus sulle aree terapeutiche cardiovascolare e immunologia. Nella sua lunga carriera in azienda ha lavorato con successo in oltre 10 aree terapeutiche, distinguendosi per la capacità di mettere i pazienti al centro del proprio lavoro e di costruire solide collaborazioni con la comunità scientifica. "Sono orgoglioso di assumere la guida della direzione medica di Bristol Myers Squibb Italia – dichiara Bigagli – Ricoprirò questo incarico mettendo ascolto, competenze ed energia al servizio dei pazienti, integrando il valore della ricerca e della conoscenza scientifica con la collaborazione multidisciplinare. Il nostro obiettivo è continuare a sostenere l'innovazione per affrontare alcune delle maggiori sfide di salute del nostro tempo e contribuire a migliorare concretamente la vita delle persone".

