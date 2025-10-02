Policano: “Napoli più forte dell’anno scorso, Conte fa bene a tenere alta la tensione”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Roberto Policano, doppio ex Napoli-Genoa.

A seguire le sue parole: “Se si vince anche quando si soffre, la vittoria vale doppio. C’era da reagire dopo la sconfitta di Milano e questi 3 punti di ieri possono essere molto importanti in chiave Champions. Ho sentito parlare Conte, sono d’accordo con lui perchè il Napoli non può dimenticare il carattere e l’approccio alle partite che aveva la scorsa stagione, altrimenti diventa una squadra battibile. Fa bene il tecnico a tenere sempre alta la tensione e lui è uno dei migliori a tenere tutti sulla spina. Il Napoli lo scorso anno non era la squadra migliore, quest’anno però è stata rinforzata, probabilmente lo è ecco perchè Conte punta tanto sulla tensione. Sa che quest’anno ha una squadra molto più completa dell’anno scorso. Sugli esterni il Napoli ha giocatori che mettono in difficoltà chiunque. Politano si sta sacrificando molto, quando arriva in fondo mette cross davvero interessanti. A sinistra Gutierrez o Spinazzola sono giocatori di spinta per cui non credo ci siano problemi sugli esterni. Far coesistere McTominay e De Bruyne alcune volte è un problema perchè uno può schiacciare i piedi dell’altro. Quello di abbondanza però è un problema che ogni allenatore vorrebbe.