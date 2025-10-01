Youth League-Napoli-Sporting Lisbona 1-1: buon punto per la squadra di Rocco
Dopo la sconfitta contro il Manchester City, il Napoli Primavera pareggia 1-1 in casa contro lo Sporting Lisbona. A fine primo tempo sono i portoghesi a passare in vantaggio con Gonçalves, mentre nella ripresa gli azzurrini trovano il pareggio grazie a Caucci, servito da un ottimo assist di Esposito.
Buona prova da parte dei ragazzi di mister Rocco, che grazie a una solida fase difensiva riescono a limitare gli avversari e a conquistare un punto prezioso che muove la classifica del girone unico di Youth League