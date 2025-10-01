Adnkronos News

Trasporti, Terzi (Regione Lombardia): “H2Iseo modello di innovazione e sostenibilità”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Il progetto H2Iseo non è solo la trasformazione di una linea ferroviaria da diesel a idrogeno, ma un investimento complessivo sulla Val Camonica, che guarda a un futuro di innovazione e sostenibilità”. Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, intervenendo al convegno di Asstra ‘I 200 anni della ferrovia moderna: dal vapore all’idrogeno’, a Expo Ferroviaria 2025. “Abbiamo creduto convintamente a un progetto complesso, finanziato da Regione Lombardia e Pnrr, che non riguarda soltanto i treni – ha spiegato – ma anche la produzione, lo stoccaggio e il rifornimento di idrogeno, con potenziali ricadute per tutto il trasporto pubblico, dagli autobus fino alle auto. È un piano che vale centinaia di milioni di euro e che potrà dare ulteriore sviluppo a un territorio già dinamico come la Val Camonica”. Terzi ha poi ricordato le richieste avanzate al Ministero: “Servono incentivi per contenere i costi ancora elevati dell’idrogeno e finanziamenti per le infrastrutture. La Lombardia si candida a trainare le altre Regioni, in Italia e in Europa, nei progetti di innovazione e sperimentazione”. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Tumori, Integlia (Isheo): “Da 3 anni impegnati a colmare lacune in gestione…

Adnkronos News

Medici obesità: “Passo storico, la prima legge al mondo su prevenzione e…

Adnkronos News

Trasporti, Lucente (Regione Lombardia): “Treno a idrogeno in esercizio da…

Adnkronos News

Trasporti, Gibelli (Asstra): “450 mln risparmiati con l’idrogeno”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.