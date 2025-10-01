Adnkronos News

Trasporti, Lucente (Regione Lombardia): “Treno a idrogeno in esercizio da giugno 2026”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “A giugno 2026 avremo il treno a idrogeno in esercizio: partiremo con i 100 chilometri della tratta Brescia-Iseo-Edolo, ma l’obiettivo è estendere questo modello ad altre parti della Lombardia e poi esportarlo in Italia e in Europa”. Lo ha detto l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente, intervenendo al convegno di Asstra, l’Associazione delle aziende di trasporto pubblico locale, a Expo Ferroviaria 2025. “Il rotabile è pronto già da un anno – ha ricordato – ora serve completare il quadro infrastrutturale e autorizzativo. Siamo i primi in Europa a portare un treno a idrogeno in esercizio, un vanto per la Lombardia e per tutto il Paese”. Lucente ha quindi sottolineato il valore ambientale della svolta: “Il treno è il mezzo più sostenibile che esista: con l’idrogeno le emissioni sono praticamente pari a zero. Dopo due anni di dibattito e confronto abbiamo dimostrato la sicurezza del modello: oggi possiamo dire che sarà un successo da replicare”, conclude.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Tumori, Integlia (Isheo): “Da 3 anni impegnati a colmare lacune in gestione…

Adnkronos News

Medici obesità: “Passo storico, la prima legge al mondo su prevenzione e…

Adnkronos News

Trasporti, Gibelli (Asstra): “450 mln risparmiati con l’idrogeno”

Adnkronos News

Trasporti, Terzi (Regione Lombardia): “H2Iseo modello di innovazione e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.