Stasera c’è un solo risultato per il Napoli
Stasera si riaccenderanno le luci dello stadio Maradona per la sfida con lo Sporting, uno dei club più quotati del Portogallo, vincitore dell’ultimo campionato.
C’è un solo risultato per il Napoli, inevitabilmente caduto in dieci uomini sul campo del Manchester City all’esordio: servono i 3 punti per avviare il percorso che porterebbe gli azzurri alla seconda fase della Champions nuovo formato.
Conte ha colto aspetti positivi ma la squadra, dopo gli errori commessi sui gol del Milan, non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica durata quasi un tempo e in più, al momento di cambi fatti in funzione di quella partita ma anche del match di Champions, De Bruyne ha avuto una brusca reazione, sulla quale il tecnico non ha sorvolato.
Anzi. È stato chiaro il messaggio al granitico spogliatoio azzurro: lui non passerebbe sopra una seconda volta, in quel caso scatterebbe un provvedimento.
fonte ilmattino