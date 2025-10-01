Spinazzola: “Una notte così ci voleva, per dare un segnale”

Leonardo Spinazzola è stato intervistato nel post gara di Napoli-Sporting Lisbona 2-1, ecco le sue parole: “Tre punti importantissimi, sapevamo che lo Sporting è una buona squadra piena di giovani e ricca di tecnica. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi ci siamo abbassati un pochino ma nel secondo siamo ripartiti e abbiamo preso questi tre punti molto importanti, che è la cosa che conta”.

Factory della Comunicazione

Ti sei divertito a destra?

“Sì, mi sono trovato abbastanza bene. Normale che a sinistra mi trovo a mio agio, ma i cambi sono entrati con una grandissima mentalità per arrivare al risultato”.

De Bruyne caso chiuso?

“No, è durata cinque minuti e poi è finita lì: siamo tutte persone buone e intelligenti, non c’è malizia nei nostri gesti, vogliamo solo il bene della squadra”.

C’era bisogno di una notte così?

“Una notte così ci voleva, per dare un segnale: dopo Milano era importante vincere, ma adesso dobbiamo chiudere questo ciclo a Genova”.