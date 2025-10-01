NewsCalcioNapoli

Spinazzola: “Una notte così ci voleva, per dare un segnale”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
0

Leonardo Spinazzola è stato intervistato nel post gara di Napoli-Sporting Lisbona 2-1, ecco le sue parole: “Tre punti importantissimi, sapevamo che lo Sporting è una buona squadra piena di giovani e ricca di tecnica. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi ci siamo abbassati un pochino ma nel secondo siamo ripartiti e abbiamo preso questi tre punti molto importanti, che è la cosa che conta”.

Factory della Comunicazione

Ti sei divertito a destra?
“Sì, mi sono trovato abbastanza bene. Normale che a sinistra mi trovo a mio agio, ma i cambi sono entrati con una grandissima mentalità per arrivare al risultato”.

De Bruyne caso chiuso?
“No, è durata cinque minuti e poi è finita lì: siamo tutte persone buone e intelligenti, non c’è malizia nei nostri gesti, vogliamo solo il bene della squadra”.

C’era bisogno di una notte così?
“Una notte così ci voleva, per dare un segnale: dopo Milano era importante vincere, ma adesso dobbiamo chiudere questo ciclo a Genova”.

Potrebbe piacerti anche
News

Marchegiani: “Il Napoli la vince meritatamente”

News

De Bruyne: “Conte? Nessun problema. Sono un vincente e voglio fare la…

Champions League

Champions League – Juventus beffa dell’ex nel finale: 2-2 con il…

News

Højlund: “De Bruyne è una leggenda dello sport”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.