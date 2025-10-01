Adnkronos News

Sinner-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Jannik Sinner in campo per la finale dell'Atp 500 di Pechino. Oggi, mercoledì 1 ottobre, Il tennista azzurro affronta lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto dell'Atp 500 cinese. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto Alex De Minaur in semifinale e nei turni precedenti Marin Cilic all'esordio, Terence Atmane negli ottavi e Fabian Marozsan ai quarti.  Tien invece ha superato Daniil Medvedev in semifinale, oltre a Francisco Cerundolo nel primo turno, Flavio Cobolli agli ottavi e Lorenzo Musetti nei quarti. Obiettivo di Sinner è migliorare il risultato dello scorso anno, quando proprio nella finale di Pechino fu battuto da Carlos Alcaraz, trionfatore a Tokyo.  La finale tra Sinner e Tien è in programmaoggi, mercoledì 1 ottobre, alle 8 ora italiana. I due tennisti non si sono affrontati mai affrontati in carriera, con quello di Pechino che sarà il primo precedente.  La finale dell'Atp 500 di Pechino Sinner-Tien sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e TennisTv.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sinner, quanto guadagna se vince a Pechino? Il montepremi

Adnkronos News

Ondata di maltempo sul Centro-Sud, è allerta gialla in otto regioni

Adnkronos News

“Preparatevi alla guerra”, dal Pentagono l’alert ai generali. E…

Adnkronos News

No alla barba, capelli corti e niente pancia: l’identikit del soldato di Trump

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.