Adnkronos News

Sinner-Tien, oggi la finale dell’Atp 500 di Pechino – Il match in diretta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo per la finale dell'Atp 500 di Pechino oggi, mercoledì 1 ottobre. Il fuoriclasse azzurro affronterà lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, nell'ultimo atto dell'Atp 500 cinese dopo aver battuto Alex De Minaur in semifinale. Si comincia alle 8.  
Dove vedere Sinner-Tien? La finale dell'Atp 500 di Pechino è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match è visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e TennisTv. Dopo la finale di Pechino, Sinner tornerà in campo nel Masters 1000 di Shanghai.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine, almeno 69 morti

Adnkronos News

Vertice dei leader Ue a Copenaghen: focus sulla sicurezza tra Ucraina, droni e…

Adnkronos News

Farmaco con cannabis funziona contro dolore cronico, lo studio

Adnkronos News

Superluna il 7 ottobre, l’evento in arrivo: cosa c’è da sapere

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.