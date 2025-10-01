Adnkronos News

Sinner, da Vonn e De Minaur al… Milan: i messaggi dopo il trionfo di Pechino

Jannik Sinner ha vinto l'Atp 500 di Pechino. Il tennista azzurro ha battuto oggi, mercoledì 1 ottobre, lo statunitense Learner Tien nella finale del torneo cinese, in cui lo scorso anno era stato sconfitto, proprio all'ultimo atto, da Carlos Alcaraz. Per celebrare il suo trionfo Sinner ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, il più classico dei selfie che lo ritrae sorridente, con in mano il trofeo, insieme al suo team, capitanato dall'allenatore Simone Vagnozzi. Nei commenti Sinner ha ricevuto l'affetto di tifosi e appassionati, ma anche qualche messaggio d'eccezione. "Sì! Un altro", ha scritto la sciatrice statunitense Lindsey Vonn, ospite nel box di Jannik durante la finale degli ultimi Us Open, persa con Alcaraz. "Sei troppo forte", ha scritto il tennista australiano Alex De Minaur, numero otto del mondo e battuto proprio dall'azzurro nella semifinale di Pechino. "Ottimo lavoro", ha scritto il Milan, squadra di cui Sinner si è sempre dichiarato grande tifoso, mentre "CAMPIONE!!!" è stato il messaggio dell'attore Salvatore Esposito.  —[email protected] (Web Info)

