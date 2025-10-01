Rafa Marín trova spazio e felicità al Villarreal: titolare in Liga e pronto per la Champions

Rafa Marín, difensore spagnolo classe 2002 in prestito dal Napoli, dopo aver trovato poco spazio con Antonio Conte (solo 319 minuti la scorsa stagione), si sta imponendo al Villarreal. In Liga ha giocato 6 partite su 7, tutte da titolare. Il club spagnolo potrebbe esercitare l’opzione d’acquisto a fine stagione, con clausole anche per il Real Madrid. In un’intervista a MARCA, Marín ha dichiarato di essere molto felice, sottolineando l’importanza di giocare e migliorare con un allenatore e uno staff preparato. Per il futuro preferisce non pensare troppo, concentrandosi su ogni partita. Questa sera sarà probabilmente titolare contro la Juventus in Champions League, con il Villarreal desideroso di riscattarsi dopo la sconfitta contro il Tottenham.