NewsCalcioIn Evidenza

“Questo modulo penalizza De Bruyne”

By Emanuele Arinelli
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola:

 

 

Factory della Comunicazione

“Al “Meazza” scontro impari tra Napoli e Milan. Modric ha condizionato molto partita, deviando anche il tiro di Neres che forse sarebbe andato in porta. De Bruyne in questo momento non riesce a ottenere la stessa centralità con il Napoli. Questa squadra è falcidiata dalla assenze, però Conte ha tolto i giocatori migliori, tra cui il belga, quando bisogna trovare il gol.

Secondo me il miglior Napoli è con uno dei centrocampisti in meno e il vecchio 4-3-3 può funzionare meglio.

Questo modulo penalizza De Bruyne perché lo fa giocare lontano dall’area avversaria. Ma a essere penalizzato è tutto il Napoli, perché se il belga prova a salire in avanti si perde equilibrio”.

Potrebbe piacerti anche
News

Ieri Spina ed Olivera presenti in gruppo: le formazioni de Il Mattino

Calcio

Malfitano: “Napoli strutturato per il 4-3-3; andrà avanti in Champions”

News

Napoli, ecco lo Sporting: chi tener d’occhio?

Calcio

Curiosità – Napoli in Champions: ecco il buffet pre-match

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.