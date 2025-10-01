Primi tre punti di Champions, re Hojlund conquista il Maradona

Il Napoli esce trionfante dal match contro lo Sporting Lisbona con una vittoria per 2-1, in un incontro che ha messo in risalto determinazione, qualità tecnica e spirito di squadra. La serata del Maradona ha offerto spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto, regalando ai tifosi una gioia che consolida le ambizioni europee degli uomini di Conte.

La gara è iniziata con grande intensità da entrambe le parti. Lo Sporting ha mostrato subito di non essere venuto a Napoli per fare da comparsa, mentre gli azzurri hanno imposto un ritmo alto sin dai primi minuti, sostenuti dal calore del pubblico partenopeo.

Il vantaggio del Napoli è arrivato al 35’: Rasmus Hojlund, bravo ad inserirsi alle spalle della difesa portoghese, ha insaccato su assist illuminante di Kevin De Bruyne. L’azione ha esaltato lo stadio e confermato la sintonia crescente tra il centrocampista belga e il giovane attaccante danese.

Nella ripresa, lo Sporting ha reagito con determinazione e al 61’ è riuscito a pareggiare i conti grazie ad un calcio di rigore trasformato da Suarez con freddezza. Il gol ha dato nuova energia agli ospiti, che hanno provato a mettere in difficoltà il Napoli, ma senza successo.

Al 78’, è stato ancora Hojlund a prendersi la scena: il danese, servito nuovamente da un ispiratissimo De Bruyne, ha trovato la rete della doppietta personale, facendo esplodere di gioia i tifosi sugli spalti e fissando il risultato finale sul 2-1. Gli ultimi minuti sono stati di sofferenza e sacrificio, ma la difesa azzurra ha retto l’urto fino al triplice fischio.

Analisi tattica

Il Napoli ha mostrato una grande solidità difensiva grazie alle prove autorevoli di Juan Jesus e Leonardo Spinazzola, che hanno limitato le avanzate avversarie e garantito equilibrio nelle situazioni più delicate. A centrocampo, Kevin De Bruyne ha illuminato il gioco con classe ed esperienza, risultando decisivo in entrambe le azioni da gol. In attacco, Rasmus Hojlund ha confermato il suo talento, finalizzando con cinismo e tempestività le occasioni create.

Statistiche del match

Napoli Sporting Lisbona

Possesso palla 51,1%- 48,9%

Tiri in porta 3- 4

Tiri totali 12- 8

Falli commessi 16- 9

Calci d’angolo 7-2

Migliori in campo

– Difensori: Juan Jesus, Leonardo Spinazzola

– Centrocampista: Kevin De Bruyne

– Attaccante: Rasmus Hojlund

Questa vittoria rappresenta non solo tre punti preziosi in ottica qualificazione, ma anche un segnale forte della crescita della squadra sotto la guida di Antonio Conte. Il Napoli ha dimostrato compattezza, personalità e un’identità di gioco sempre più chiara, capace di far sognare i tifosi azzurri.

A cura di Giovanni Mirengo