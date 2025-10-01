xr:d:DAEgyHqjzUw:5566,j:48435786097,t:23030909
Pepe: “Stadio Napoli, tante parole e pochi fatti. De Laurentiis valuta l’affidabilità della politica”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista del “Roma” Mario Pepe: “Manfredi aveva già aperto a un’ipotesi stadio simile alla vicenda di San Siro. A Milano i lavori dovrebbero iniziare nel 2027 e concludersi nel 2030. Ma a Napoli fino a questo momento non si è ancora mosso nulla, ma si è solo parlato tanto. L’idea di De Laurentiis è rimasta quella di costruire uno stadio in un’altra zona della città, cosa che ora ha accantonato. Credo che il presidente del Napoli voglia capire bene l’affidabilità dei suoi interlocutori politici. Manfredi ha aperto alla vendita dello stadio alle giuste cifre, ma De Laurentiis ha sempre parlato di un nuovo impianto. A Milano Inter e Milan hanno riunito le loro forze, eppure è stato un percorso abbastanza accidentato. Elezioni regionali? Possono incidere poco sulla questione stadio, anche se De Luca ha già espresso disappunto per l’esclusione della Campania dalla cabina di regia. Se dovessero vincere i 5 Stelle potrebbero frenare un po’ sull’ipotesi di grandi progetti strutturali, ma sono solo ipotesi”.

