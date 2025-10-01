Adnkronos News

Pechino Express, Fiona May e Mattia Stanga tra le coppie in gara

By Adnkronos
Tra i concorrenti della prossima edizione di Pechino Express che verrà trasmessa nel 2026 ci saranno – a quanto apprende l'Adnkronos – anche le coppie formate da Fiona May e dal marito Patrick Stevens, entrambi ex campioni di atletica, e dal duo social composto da Mattia Stanga ed Elisa Maino, influencer e content creators tra i più seguiti dalla Gen Z.  Le due squadre si aggiungono alle cinque coppie già annunciate da Sky, composte dagli attori comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni; dalla figlia dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, Chanel Totti, nota influencer e tiktoker, affiancata dal videomaker Filippo Laurino, figlio della manager di Ilary Blasi; dalla cantante e conduttrice tv Jo Squillo con la dj de 'La Volta Buona' Michelle Masullo; dai rapper Dani Faiv e Tony 2Milli; dalle sorelle e modelle argentine Candelaria e Camila Solórzano.  Il percorso dell’edizione 2026 attraverserà tre Paesi asiatici mai esplorati insieme dal programma: Indonesia, Cina e Giappone, in un itinerario che promette emozioni, prove estreme e incontri culturali. A guidare il programma sarà ancora Costantino della Gherardesca, affiancato da tre inviati speciali: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, ciascuno con uno stile unico tra comicità, popolarità social ed esperienza sportiva. La data di partenza non è ancora stata ufficializzata, ma le riprese inizieranno entro l’autunno. —[email protected] (Web Info)

