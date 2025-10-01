NewsCalcioNapoli

Pavarese: “Conte è il capo supremo del Napoli, lo spogliatoio si gestisce in privato. Con lo Sporting gara da vincere”

By Emanuela Menna
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il dirigente sportivo Gigi Pavarese: “De Bruyne? Conte è il capo supremo del Napoli. La gestione dello spogliatoio è affidata a lui e a Oriali. Si guarda, quindi, all’interesse del gruppo e non del singolo. Conte si espone anche dal punto di vista mediatico perché vuole chiarire queste situazioni affinché non si ripetano. Anche ai miei tempi era cosi: qualsiasi lamentela o spiegazione si fa in privato. Tutti possono bussare alla porta dell’allenatore e chiedere spiegazioni, ma mai farlo pubblicamente. Ora il Napoli deve guardare avanti e pensare a vincere. Tornando a Conte, tutti conoscono Conte e il suo modo di fare. Dobbiamo vedere se Spinazzola avrà i 90 minuti, questo è importante. La sua assenza andrebbe a sconvolgere l’equilibrio che Conte sta provando a ritrovare. Quella con lo Sporting è una gara da vincere, dopo una sconfitta immeritata a Milano”

