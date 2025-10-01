NewsCalcioChampions League

Napoli, svelate le nuove giacche “Anthem Europa” per la Champions League

In vendita subito le nuove giacche del Napoli

By Sara Di Fenza
0

In occasione dell’esordio casalingo in Champions League contro lo Sporting CP, il Napoli ha presentato ufficialmente le nuove giacche pre-partita della linea Anthem Europa. Si tratta dei capi che la squadra di Antonio Conte indosserà durante le serate europee, prima del fischio d’inizio.

Le giacche sono disponibili in tre varianti cromatiche: azzurro con dettagli blu, bianco con rifiniture azzurre e blu con inserti tono su tono. I nuovi prodotti, pensati per accompagnare il club partenopeo nel percorso europeo, sono già acquistabili al prezzo di 129 euro.

Un lancio che unisce stile e identità, sottolineando l’ambizione del Napoli anche fuori dal campo

