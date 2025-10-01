Adnkronos News

Napoli-Sporting Lisbona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Notte di Champions League per il Napoli. I partenopei affrontano oggi, mercoledì 1 ottobre, lo Sporting Lisbona – in diretta tv e streaming – allo stadio Maradona nella seconda giornata della massima competizione continentale. All'esordio nel torneo la squadra di Conte è stata battuta all'Etihad dal Manchester City di Guardiola, che si è imposto con un netto 2-0, ed è reduce dalla sconfitta di campionato contro il Milan, vittorioso per 2-1 a San Siro.  Quella portoghese invece ha battuto i kazaki del Kairat Almaty nel primo turno di Champions e ha vinto in trasferta contro l'Estoril nell'ultimo turno della Primeira Liga.  La sfida tra Napoli e Sporting Lisbona è in programma oggi, mercoledì 1 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte 
Sporting Lisbona (4-2-3-1): Joao Virginia; Fresneda, Quaresma, Goncalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincao, Pedro Goncalves; Suarez. All. Rui Borges  Napoli-Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  —[email protected] (Web Info)

