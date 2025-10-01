Napoli-Sporting Lisbona, l’arbitro Makkelie si delizia da Mimì alla Ferrovia

Il Napoli giocherà stasera al Maradona la sua seconda gara di Champions League, contro lo Sporting Lisbona, e la partita sarà diretta dall’arbitro Danny Makkelie, che nel frattempo, ieri sera si è deliziato con una cena nel famoso ristorante Mimì alla Ferrovia. Il Mattino scrive: “Riparte la Champions League a Napoli e riprende la “tradizione” delle cene prepartita dell’arbitro e dei suoi collaboratori designati dall’Uefa nello storico ristorante “Mimì alla Ferrovia” nei pressi della stazione di piazza Garibaldi.

Factory della Comunicazione