ULTIM’ORA Napoli: scontri tra tifosi azzurri e Sporting Lisbona, la situazione

By Emanuele Arinelli
Questa sera il Napoli farà il suo esordio casalingo in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Numerosi tifosi ospiti sono giunti dal Portogallo per sostenere la propria squadra, ma in questi minuti, in via De pretis, si stanno registrando scontri tra circa 50 supporter del Napoli, tutti mascherati e irriconoscibili, e i tifosi dello Sporting Lisbona.

La polizia sta andando lì sul posto per cercare di dividere i gruppi e fermare gli scontri.
Il Napolionline vi terrà aggiornati sugli sviluppi della situazione.

