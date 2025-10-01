NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli, possibile rinvio della gara di Youth League per problemi dell’Hi Fly

By Emilia Verde
0
Il disservizio è stato causato dalla compagnia Hi Fly, che aveva già riscontrato un problema al velivolo per un volo precedente dello stesso aereo. È possibile che la partita di Youth League, che si sarebbe dovuta disputare oggi alle 14, potrebbe essere spostata dal momento che anche la formazione Under 19 viaggiava insieme alla prima squadra.

Factory della Comunicazione

se giocano le possibili formazioni
NAPOLI (3-5-2): Pugliese; Gambardella, Caucci, Garofalo; Olivieri, Cimmaruta, Anic, Lo Scalzo, D’Angelo; Raggioli, Esposito. A disp.: Spinelli, De Luca, Marotta, Palomba, Iovine, Saviano, Favicchio, Torre, Prisco, De Martino. All. Rocco
SPORTING LISBONA (4-3-3): Miguel Gouveia; Costa, Cieselski, Lucas Dominguez, Afonso Leo; Rafael Camacho, Eduardo Felicissimo, Flavio Goncalves; Salvador Blopa, Diogo Martins, Chris Grombahl. All. Joao Giao
Fonte La Gazzetta dello Sport
Potrebbe piacerti anche
News

Napoli-Sporting Lisbona, l’arbitro Makkelie si delizia da Mimì alla Ferrovia

News

Domani sera a Calcio Sprint su Radio Ibr Scampia si parlerà di Napoli Genoa con…

News

Da Conte a Hojlund, i “nuovi” arrivati scopriranno l’urlo Champions…

News

(Formazioni) Per gli azzurri un sospiro di sollievo, lo Sporting in campo come…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.