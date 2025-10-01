Napoli, possibile rinvio della gara di Youth League per problemi dell’Hi Fly
Il disservizio è stato causato dalla compagnia Hi Fly, che aveva già riscontrato un problema al velivolo per un volo precedente dello stesso aereo. È possibile che la partita di Youth League, che si sarebbe dovuta disputare oggi alle 14, potrebbe essere spostata dal momento che anche la formazione Under 19 viaggiava insieme alla prima squadra.
se giocano le possibili formazioni
NAPOLI (3-5-2): Pugliese; Gambardella, Caucci, Garofalo; Olivieri, Cimmaruta, Anic, Lo Scalzo, D’Angelo; Raggioli, Esposito. A disp.: Spinelli, De Luca, Marotta, Palomba, Iovine, Saviano, Favicchio, Torre, Prisco, De Martino. All. Rocco
SPORTING LISBONA (4-3-3): Miguel Gouveia; Costa, Cieselski, Lucas Dominguez, Afonso Leo; Rafael Camacho, Eduardo Felicissimo, Flavio Goncalves; Salvador Blopa, Diogo Martins, Chris Grombahl. All. Joao Giao
Fonte La Gazzetta dello Sport