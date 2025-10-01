NewsCalcioNapoli

Napoli in emergenza: ecco chi gioca in difesa

Tra infortuni e squalifiche scelte forzate per Antonio Conte

By Lorenzo Capobianco
Continua l’emergenza in difesa per il Napoli in vista della partita delle 21:00 al Maradona.

Mentre in porta sembra continuare l’alternanza, che vedrà partire Vanija Milinkovi-Savic dall’inizio, la difesa sembra essere un vero e proprio rebus. Squalificato Di Lorenzo, fuori Buongiorno e Rrhamani  (praticamente 3/4 della difesa titolare) e fuori lista Marianucci. Sembrano però recuperati, secondo Goal.com, sia Spinazzola che Olivera, anche se non al meglio.

Ciò vuol dire che con tutta probabilità si rivedrà Gutierrez a sinistra, al centro Beukema e Juan Jesus, a destra molto probabilmente Spinazzola, salvo sorprese dell’ultimo minuto come domenica.

Davanti i soliti 5, Lobotka  dietro Anguissa, McTominay, Politano e De Bruyne. Guida l’attacco Rasmus Hoijlund.

