Nando Orsi: “Il Napoli è ancora favorito per lo scudetto ma non sarà una cavalcata solitaria”

Nando Orsi, allenatore e commentatore tv, ha parlato ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Il Napoli a Milano ha fatto un’ottima partita, contro il Milan se avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla. Domani (stasera ndr) c’è già la possibilità di rialzarsi, in una gara difficile contro lo Sporting Lisbona che tuttavia si può vincere, avendo la testa e le gambe giuste per dimenticare il ko di San Siro. Premesso che un allenatore quando fa le sostituzioni pensa al bene della squadra e che può capitare che ci sia uno come De Bruyne che non concorda con il cambio, l’importante è che poi certi chiarimenti avvengano all’interno dello spogliatoio. E sicuramente da grande campione quale è il belga avrà già digerito il cambio. Domani (stasera ndr) magari trascinerà il Napoli alla vittoria giocando una grande gara: in questo modo dimostrerebbe a Conte che ha sbagliato a sostituirlo sia col Milan che col City. La gara di Champions di domani (stasera ndr) è importante, occorre vincere per rimettersi in carreggiata nella classifica, anche se il Napoli può puntare agli ottavi anche attraverso i play off. Marianucci a me piace, ha commesso alcuni errori ma è anche vero che è mancata la copertura e per me è stato il meno colpevole della retroguardia a San Siro. Conte vuole fare giocare i tre tenori insieme, deve sacrificare qualcuno nel ruolo e in questo caso il sacrificato è McTominay che, partendo dall’esterno, ha meno possibilità di inserirsi e di essere decisivo di quando gioca da mezz’ala. Il Napoli è ancora favorito per lo scudetto ma non sarà una cavalcata solitaria, né degli azzurri e né di altre squadre. Sarà comunque una serie A equilibrata”

