Milinković‑Savić torna al Maradona: un pranzo, un tifoso e il cuore per il fratello
Sergej Milinković‑Savić, ex stella della Lazio, torna al Maradona in una serata speciale. Non come protagonista in campo, ma come tifoso, per sostenere il fratello Vanja, neo portiere del Napoli. Prima della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, Milinković‑Savić ha gustato un pranzo al ristorante “Da Cicciotto” a Marechiaro, accolto calorosamente da Riccardo Capuano, vivendo un momento di atmosfera partenopea tra sport e tradizione.