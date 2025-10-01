Malagò: “Napoli rischia l’esclusione da Euro 2032. Il Maradona? A De Laurentiis direi di comprarlo, ma serve una riflessione profonda”

Il tema Maradona in vista di Euro 2032 resta centrale. Il Presidente della Fondazione MianoCortina 2026 Giovanni Malagò è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: “Sono molto amico di Antonio Conte, tra noi c’è un ottimo rapporto di amicizia. Napoli dopo Roma è la città che conosco meglio, ho un rapporto professionale con la città, poi con Robero Mottola abbiamo un rapporto speciale per la Coppa America. Con la famiglia De Laurentiis siamo intimi, Aurelio l’ho incontrato alla sfilata di Armani domenica e stavamo seduti fisicamente accanto. Napoli può brillare anche in Europa non solo in Italia. Stamattina leggevo l’intervista di Conte sulla rosea, sul turnover, l’altro anno la sua strategia di vincere il campionato ha funzionato, quest’anno c’è però anche la Champions. A tutto si può sopperie tranne quando hai assenze nello stesso ruolo. Da presidente del Coni portai le Universiadi a Napoli, grazie alla Regione per il supporto per la realizzazione e restilyng degli impianti della città. L’atletica leggera e la pista sono un elemento imprescindibile e sappiamo come questa tematica è cara a chi vuole uno stadio predisposto per il mondo del calcio. Tutto questo in Italia è figlio di scelte di Italia 90, oggi sappiamo com’è la direzione degli impianti. Sento che per Euro 2032 Napoli e Milano potrebbero restare fuori. Manfredi non gioca questa partita da solo. Consiglierei di acquistare il Maradona a De Laurentiis? Su due piedi gli direi di sì. Aurelio avrà verificato i costi/benefici per il Calcio Napoli. Di primo acchitto chi direbbe di no? Il Maradona è il Maradona. Però se gli architetti consigliano di rifarlo tutto vanno fatte delle valutazioni, contemporaneamente ci devi giocare poi diventa un problema. A Barcellona hanno deciso di andare giù con tutto ed adesso giocano in un piccolo stadio. Bisogna approfondire il concetto. Per Euro 2032 ci sono due paesi ospitanti, la Turchia ha 12 stadi pronti. L’Italia ne ha pronti tre. Torino, Roma e Firenze. Se Inter e Milan lo completano c’è Milano e poi una città del Sud. Qui c’è la Federcalcio e gli organi politici che sanno chee entro maggio e giugno deve sistemarsi questa vicenda. Leggo di Palermo, Bari e Cagliari in alternativa a Napoli”.