Lo Monaco a Stile TV: “Conte ha gestito bene De Bruyne. Napoli forte, stasera serve pazienza e vittoria”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo.

A seguire un estratto dell’intervista: “Mi viene strano giustificare l’evolversi della situazione Conte-De Bruyne. Conte l’ha trattato nella maniera giusta: un disappunto per la sostituzione e quindi il ragazzo, nonostante l’esperienza, dimostra di tenere ancora tanto ad essere sempre presente e questo è un buon segnale. Poi, aver ripreso quell’episodio e aver dato spazio ad altre possibili interpretazioni mi sembra un pochino esagerato. De Bruyne è sempre stato un giocatore corretto, un atleta inappuntabile e la sua storia non ha mai fatto parlare di sé come un ribelle o un casinista. L’avrei quindi chiusa lì, De Bruyne ha una grandissima intelligenza tattica, ha una tecnica importante, l’ho visto a giocare a Firenze contro la Fiorentina e al di là degli ultimi 15 minuti in cui si è spenta la lampadina, ho visto un ottimo Napoli e anche tecnicamente cose notevoli. McTominay? Dal punto di vista del lavoro offensivo, il Napoli ha cambiato poco perchè Hojlund fa un pò il lavoro di Lukaku, gioca a sportellate con i difensori, è quelli che vengono da dietro che sono la forza del Napoli. Mentre McTominay senza De Bruyne aveva campo aperto davanti, con De Bruyne deve alternarsi ad attaccare la zona offensiva. E’ cambiato anche il senso nel gioco di Lobotka che è sempre stato il coordinatore del gioco del Napoli e ora non lo è perchè si è spostato sull’asse delle due mezze ali e quindi fa lo schermo difensivo e dà le coperture al centrocampo. Il Napoli attacca con le sue mezze ali, poi gli avversari cominciano anche a capire tutto ciò e prendere le misure. Il Napoli sta facendo un percorso per arrivare al miglior rendimento e ci sta che nel percorso vengono fuori cose che non ci si aspetta. Ma, vai a vedere, il Napoli è primo in classifica quindi questo inizio di stagione dal punto di vista del rendimento è ottimale. Mi immagino stasera un Napoli prepotente, un Napoli forte perchè il Napoli lo è. Dopo il mezzo passo falso di Manchester, stasera il Napoli ha l’esigenza di vincere la partita, sarà una gara anche di pazienza perchè il palleggio degli avversari potrebbe irretire il Napoli”