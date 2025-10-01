NewsCalcioSu X.com

LIVE (Ore 20,45) Champions: Napoli/Sporting, meteo discreto, leggera pioggia prima della gara

By Giovanni Esposito
0

Premi f5 per aggiornare la pagina

Factory della Comunicazione

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gli arbitri

Napoli-Sporting Clube de Portugal, mercoledì 1 ottobre alle 21:00, sarà diretto dal signor Danny Makkelie. Gli assistenti saranno: Hessel Steegstra e Jan De Vries. Il IV sarà Allard Lindhout, mentre al VAR ci sarà Tomas Kwiatkowski, coadiuvato da Michael Salisbury.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il Meteo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Previste corse straordinarie Linea 2 al termine della gara

Complessivamente saranno 7 le corse supplementari, per un totale di 3.400 posti in più, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 5 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli.

 

I tornelli

In occasione della gara di Uefa Champions League contro lo Sporting Clube de Portugal, in programma domani alle ore 21:00, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso.

I tornelli apriranno alle ore 18:00, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  A cura di Giovanni Esposito

Potrebbe piacerti anche
News

De Bruyne-Conte: adesso ricominciamo

Calcio

Andrè Cruz: “Il Napoli è favorito, ma occhio al contropiede dello…

News

Il Mattino – Napoli-Sporting Lisbona, le possibili scelte di Conte

News

Nando Orsi: “Il Napoli è ancora favorito per lo scudetto ma non sarà una…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.