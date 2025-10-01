XCalcioNews

L’EREDITA’ . Da Osi a Hoj, il passo non è breve e ne siamo consapevoli

By Giuseppe Sacco
0

E’ un ponte lungo un anno e otto mesi dopo la stagione senza coppe e senza Europa.

Factory della Comunicazione

Il Napoli e Conte erano impegnati in altre faccende e altri trionfi, ci mancherebbe, ma il fascino di certe notti e certi gol non ha eguali. E neanche prezzo: dopo la sconfitta all’esordio con il City, servono i primi punti in classifica per continuare a inseguire la qualificazione. Urge una vittoria e Hojlund, il centravanti, è avvisato: dovrà scuotere e trascinare l’attac co . Altrimenti, per avvertirlo, il Maradona farà un fischio. Anzi, un Urlo.  Fonte: CdS

Potrebbe piacerti anche
X

ESCLUSIVA – Gaetano Manfredi al CdS : «Il Napoli nella rinascita della città.…

News

CdS Campania – “MARAMUS” – Il primo Hoj di Champions.…

News

Gazzetta – Quanto pesa il doppio impegno? Quanti punti può costare alla fine di…

X

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 1° ottobre

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.