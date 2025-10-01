L’EREDITA’ . Da Osi a Hoj, il passo non è breve e ne siamo consapevoli

E’ un ponte lungo un anno e otto mesi dopo la stagione senza coppe e senza Europa.

Il Napoli e Conte erano impegnati in altre faccende e altri trionfi, ci mancherebbe, ma il fascino di certe notti e certi gol non ha eguali. E neanche prezzo: dopo la sconfitta all’esordio con il City, servono i primi punti in classifica per continuare a inseguire la qualificazione. Urge una vittoria e Hojlund, il centravanti, è avvisato: dovrà scuotere e trascinare l’attac co . Altrimenti, per avvertirlo, il Maradona farà un fischio. Anzi, un Urlo. Fonte: CdS