Il Mattino – Napoli-Sporting Lisbona, le possibili scelte di Conte

Il Napoli affronterà stasera lo Sporting Lisbona, per la seconda gara di Champions League, che si giocherà al Maradona. Il Mattino ipotizza le possibili scelte dei due tecnici:

Factory della Comunicazione

“Ormai dominante in Italia (la caduta con il Milan non è un dramma), Conte non vuole che il suo Napoli sia tremolante in Europa. Qualcosa di necessario, anzi di irrinunciabile, ben oltre la non tanto piccola rivoluzione fatta scivolare da Antonio come una busta sotto una porta chiusa: l’addio al tridente dello scudetto e il via ai Magnifici Quattro. Come se fosse tutto scontato. Difesa a quattro ‘a meno che non pensiate che debba cambiare modulo, ma nel caso ditelo adesso e non dopo, perché poi è facile’, numeretti tattici intercambiabili e amenità varie: stasera si tratta di essere il Napoli. E stop. La vittoria con lo Sporting Lisbona vale più della bellezza. […] Spinazzola ha recuperato, Olivera non è ancora al top”.

Ecco la probabile formazione secondo il noto quotidiano:

NAPOLI (4-4-2): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne, Hojlund”.