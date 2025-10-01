Ieri Spina ed Olivera presenti in gruppo: le formazioni de Il Mattino

«Ieri Olivera e Spinazzola hanno fatto allenamento differenziato, ma cercheremo di recuperarli in tutti i modi. Se fossero indisponibili, dovremmo trovare una soluzione diversa. E se ce da rischiare, rischieremo qualcosa. Se avete qualche idea, ditela ora e non dopo la partita! Potremmo anche pensare a Elmas terzino. Mazzocchi e Marianucci sono fuori lista, mi restano due centrali. Fortunatamente abbiamo Gutierrez che non giocava da tanto e ci dà una mano a sinistra».
La speranza, dunque, è quella di recuperare i due terzini, indisponibili per l’ultima partita di campionato contro il Milan.
Dopo la conferenza stampa del Maradona, il gruppo squadra si è riunito a Castel Volturno per la rifinitura. Nei primi 15 minuti aperti alla stampa, gli azzurri hanno svolto prima qualche minuto di riscaldamento, poi un torello al centro del campo. Presenti con il gruppo Spinazzola e Olivera. Assenti Buongiorno e Rrahmani.