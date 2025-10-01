Højlund: “De Bruyne è una leggenda dello sport”

L’attaccante Rasmus Højlund è stato intervistato a fine gara da Sky Sport, dopo la doppietta che ha permesso al Napoli di superare lo Sporting Lisbona 2-1, in questa seconda giornata di Champions League. Ecco le sue parole: “L’inizio in Champions è stato difficile, abbiamo perso anche col Milan e volevamo mostrare il nostro carattere. Oggi abbiamo fatto una grande partita contro i campioni del Portogallo”.

Una vittoria come questa può essere la svolta?

“Per noi è l’inizio di una serie di partite da fare, abbiamo tre punti in più e dobbiamo continuare così. Non vedo l’ora di sfidare mio fratello che gioca nell’Eintracht dopo la pausa per le nazionali”.

Cosa vuol dire giocare insieme a De Bruyne?

“De Bruyne è una leggenda dello sport: quando ha il pallone so che devo andare lì perché arriverà, sono felice di giocare con un giocatore di questa qualità”.