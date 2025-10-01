Adnkronos News

“Giù le mani dalla Flotilla”, manifestanti pro Pal bloccano stazione centrale a Napoli. A Roma Termini accessi contingentati

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Binari bloccati dai manifestanti pro Pal alla stazione centrale di Napoli. Si è determinato così il blocco del traffico ferroviario, in arrivo e in partenza, con treni in ritardo di oltre 90 minuti. "La circolazione a Napoli Centrale è sospesa", comunica Trenitalia. Come si legge sul profilo Facebook di uno dei collettivi coinvolti nell'occupazione della stazione centrale di Napoli, Mezzocannone Occupato, "avevamo detto che avremmo bloccato tutto e lo stiamo facendo. Palestina libera, giù le mani dalla Global Sumud Flotilla".  Disagi alla stazione Termini di Roma. Dopo le manifestazioni dei pro Pal alla stazione di Napoli, dove i treni sono bloccati, la stazione Termini è stata 'cinturata' dalle forze dell'ordine anche lateralmente e gli accessi sono contingentati.  Mobilitazione anche a Milano per la Global Sumud Flotilla. Potere al Popolo, centri sociali e collettivi studenteschi sui social hanno dato appuntamento per una 'mobilitazione d'emergenza' dalle 21.30 in piazza della Scala, ribattezzata 'piazza Gaza' per il presidio permanente pro Palestina. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Addio a Jane Goodall, la donna che parlava con gli scimpanzé

Adnkronos News

Caso Garlasco, difesa Sempio nomina nuovo genetista: “Nessuna prova contro di…

Adnkronos News

Creati per la prima volta embrioni da Dna pelle umana

Adnkronos News

Napoli, scontri tra tifosi prima del match con lo Sporting Lisbona

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.