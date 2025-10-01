Adnkronos News

Frecce Tricolori, annullato il volo su Milano dopo incidente aereo Latina

(Adnkronos) – Le Frecce Tricolori oggi non volano su Milano. Il sorvolo, previsto alle 13, è stato annullato, dopo il grave incidente aereo avvenuto questa mattina nei pressi di Latina, con la morte di due militari. Il volo delle Frecce rientrava nel programma delle celebrazioni per il centenario della presenza dell’Aeronautica Militare in città. Nel Lazio, un velivolo appartenente al 70° stormo dell'Aeronautica Militare è precipitato all'interno del parco Nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di Latina. Sono stati trovati morti i due militari a bordo del velivolo T-260B.  —[email protected] (Web Info)

