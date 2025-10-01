NewsCalcioRassegna Stampa

(Formazioni) Per gli azzurri un sospiro di sollievo, lo Sporting in campo come previsto

By Giuseppe Sacco
0

Un sospiro di sollievo in piena emergenza: Spinazzola e Olivera, entrambi assenti domenica a San Siro contro il Milan per problematiche di carattere muscolare, hanno recuperato. Buone notizie in mezzo a un mare di assenze, una collezione ampia e variegata: il Napoli che oggi sfiderà lo Sporting Lisbona nella seco n da giornata di Champions, infatti, deve già fare a meno degli infortunati Contini, Buongiorno, Rrahmani e Lukaku; dello squalificato Di Lorenzo; di Mazzocchi e Marianucci, esclusi dalla lista Uefa.

IL RECUPERO. Conte, però, potrà lanciare dal primo minuto almeno Spinazzola, dirottato a destra per l’assenza del capitano, con Gutierrez in vantaggio nel ballottaggio con Olivera sulla fascia sinistra della linea a quattro. Inedita più che mai, con Beukema-Juan Jesus coppia centrale. Obbligata o giù di lì: sono i due soli interpreti del ruolo a disposizione. Per completare la questione difensiva, in porta dovrebbe tornare dall’inizio Milinkovic-Savic, titolare con il City a Manchester e a seguire per due volte di fila a guardare Meret in campionato con il Pisa e il Milan. Per lui, finora titolare solo al Franchi con la Fiorentina e a Etihad, sarà l’esordio al Maradona.

 

LE CONFERME. Per il resto, tutte conferme rispetto a Milano: a cominciare dal modulo, 4-1-4-1, con Lobotka in regia, Politano a destra e Anguissa, De Bruyne e McTominay a completare il pacchetto centrale. Da centravanti, ancora Hojlund dal 1’. Lucca, invece, insegue il debutto nella competizione: finora, per lui, solo panchine tra Ajax e Napoli.

Fonte e grafico CdS

