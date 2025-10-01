Fabbroni: “Napoli la più europea tra le italiane. De Bruyne? Serve pazienza, squadra ancora un cantiere aperto”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni:”I ritmi in Champions sono diversi e più intensi. Molte squadre evidenziano lentezza in certe partite, ma non è il caso del Napoli, che è la più europea delle italiane. Non metterei troppa pressione su De Bruyne, serve un po’ di pazienza. Non è detto che il belga debba subito fare la differenza a tutti i costi. Stasera serve un Napoli rapido e cinico sotto porta. Peccato per l’emergenza in difesa, gli azzurri hanno bisogno di non prendere gol. È importante anche per la differenza reti generale. Ovviamente i gol bisogna anche farli: questo Napoli è stato progettato su Lukaku, e la sua assenza è un problema. Hojlund e Lucca al momento non garantiscono ancora questo tipo di caratteristiche. Il Napoli è ancora un cantiere aperto, dobbiamo capire se sarà questo il modulo definitivo. Il giusto assetto non è stato ancora trovato”.

Factory della Comunicazione