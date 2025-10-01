NapoliNewsRadio e Tv

Fabbroni: “Il Napoli è ancora un cantiere, deve trovare le quadrature”

By Gabriella Calabrese
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “È una vigilia un po’ particolare, non c’è aria di festa perché è arrivata la prima sconfitta dopo 16 partite in campionato. C’è più che altro tensione perché questa partita contro lo Sporting deve portare i tre punti. Ancora una volta il tema sono le assenze. Questo Napoli è ancora un cantiere, che deve trovare le quadrature giuste per combaciare le grandi individualità che ci sono con l’equilibrio che Conte cerca. Oggi discutere De Bruyne non mi sembra una grande idea. Piuttosto bisogna cercare di capire dove collocarlo per farlo rendere al meglio. I tifosi vorrebbero vederlo dietro la prima punta, nella posizione del classico numero 10. Lui è ancora alla ricerca della giusta definizione, ed è complicato per Conte lavorare su questo con così tanti impegni”. 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

LIVE (Ore 20,45) Champions: Napoli/Sporting, meteo discreto, leggera pioggia prima…

News

De Bruyne-Conte: adesso ricominciamo

Calcio

Andrè Cruz: “Il Napoli è favorito, ma occhio al contropiede dello…

News

Il Mattino – Napoli-Sporting Lisbona, le possibili scelte di Conte

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.