Dopo San Siro, Napoli riflette sul futuro del Maradona: Manfredi apre agli investimenti

Il dibattito sugli stadi in Italia si riaccende dopo il via libera del Comune di Milano alla vendita di San Siro. La notizia ha inevitabilmente acceso i riflettori anche su Napoli e sul futuro dello stadio Diego Armando Maradona, con il sindaco Manfredi che ha colto l’occasione per lanciare un messaggio chiaro: se ci sarà un grande progetto di investimento, il Comune è pronto a valutare.

A Milano il Consiglio comunale ha approvato la vendita del Meazza a Milan e Inter, che investiranno 1,2 miliardi di euro per la costruzione di un nuovo stadio. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato sottolineando che anche per il Maradona ci sarebbe disponibilità a un progetto di riqualificazione o vendita, purché arrivi un investimento serio da parte di privati. Finora l’unica offerta è stata quella di Aurelio De Laurentiis, che voleva acquistare l’impianto per un euro e trasformarlo. Il Maradona, stimano gli esperti, potrebbe costare tra i 150 e i 200 milioni, con il vantaggio di una posizione strategica ben collegata dai trasporti, ma con la criticità dei parcheggi.

Fonte: Il Mattino