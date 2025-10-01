NewsCalcioRadio e Tv

Domani sera a Calcio Sprint su Radio Ibr Scampia si parlerà di Napoli Genoa con Marco Liguori

By Giuseppe Sacco
0

 

Calcio Sprint ore 21.00

Factory della Comunicazione

Conduce  Gabriella Calabrese

 

In  studio da Napoli  i  redattori Giovanni Mirengo e Gianni Esposito

 

 

 

Collegamento esterno   con il Direttore di pianetagenoa1883.it  Marco Liguori

 

 

Alla regia e cura fonica  Emanuele Arinelli– Supervisor Valerio Granato

Seguiteci dal sito – https://www.radioibr.it/ascolta-online/

Ascoltaci con l’app. Radio iBR Scampia

 

 

Seguiteci in video su https://www.ilnapolionline.com/

 

 

L’EREDITA’ . Da Osi a Hoj, il passo non è breve e ne siamo consapevoli

