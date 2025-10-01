xr:d:DAEgyHqjzUw:5566,j:48435786097,t:23030909
NewsCalcioRassegna Stampa

Da Conte a Hojlund, i “nuovi” arrivati scopriranno l’urlo Champions al Maradona Maradona

By Emilia Verde
Il Napoli giocherà stasera al Maradona contro lo Sporting Lisbona per la seconda gara di Champions League, e per i nuovi, sarà un bellissima scoperta l’urlo del Maradona all’inno iniziale. Il Corriere dello Sport scrive: “Hojlund, probabilmente, ha soltanto sentito parlare dello straordinario do di petto del Maradona. Un ruggito famoso in tutta Europa, un’invenzione spontanea della gente alla prima esibizione internazionale dei Tre Tenori di Mazzarri che ha fatto innamorare chiunque, avversari compresi. C’è chi ne parla ancora, sì, mentre per Rasmus, McTominay, De Bruyne, Neres e per tutti quelli che sono arrivati al Napoli un anno fa o soltanto in estate sarà una grande novità. Conte compreso”.

