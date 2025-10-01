Curiosità – Napoli in Champions: ecco il buffet pre-match

Arriva il Napoli all’hotel “Gli Dei” a Pozzuoli, per il raduno prima della notte di Champions: tutto pronto per il buffet degli azzurri, con verdure di stagione, frutta e un menù vario a seconda delle esigenze dei singoli calciatori. Il tipo di alimentazione più corretto riportato da Il Mattino:

Factory della Comunicazione

Nel pasto che precede la partita i cibi ricchi di amido (pasta, riso, pane, patate…) devono essere preferiti a tutti gli altri e possono essere abbondanti. Nel pasto che precede la partita non è necessario, anzi è sconsigliabile, consumare cibi ricchi di proteine (carni di vari tipi, uova, formaggi…) e, soprattutto, ricchi di grassi (burro, margarina, oli di vari tipi…).Va limitata la quantità di zuccheri semplici, ossia di alimenti e bevande ricche di normale zucchero da cucina.

Per far si che la digestione sia rapida, bisogna prestare attenzione all’abbinamento degli alimenti; è preferibile non mangiare la frutta a fine pasto, oppure non consumare due cibi proteici diversi (carne e formaggio, carne e uova, uova e formaggio, latte e uova…). Se si gioca la mattina va evitato il caffelatte. Fonte: Il Mattino

Per favorire la digestione si può consumare un primo piatto abbondante preceduto o seguito da verdura cotta o cruda.