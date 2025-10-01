NewsCalcioRassegna Stampa

Conte chiarisce sul caso De Bruyne: “A casa mia si dice, patti chiari e amicizia lunga”

By Emilia Verde
Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara di stasera contro lo Sporting Lisbona, dove fra e altre cose ha parlato di De Bruyne. Il Corriere dello Sport scrive: “Antonio Conte, 56 anni, al Napoli dal giugno del 2024: per lui, 47 partite sulla panchina azzurra con 30 vittorie, 10 pareggi e 7 ko, con una media punti di 2,13 a partita. Lo scorso anno ha vinto lo

A s canso di equivoci, è meglio mettere subito le cose in chiaro. Anche perché, a dispetto di un impegno fondamentale per il futuro del Napoli in Champions, da lunedì ad aver conquistato l’attenzione e la scena è stata la storia della sostituzione di De Bruyne a San Siro, con relativi strascichi del giorno dopo a Castel Volturno. Ovvero il confronto pubblico, di squadra, in cui Conte ha ribadito l’inderogabilità di regole e codici a KDB e di conseguenza al resto dei compagni. «Quello che avevo da comprendere, l’ho compreso ed è stato tutto chiarito. A casa mia si dice, patti chiari e amicizia lunga. La situazione è già chiusa: sta a me ribadire alcuni concetti, in modo che una volta la concedi e la seconda volta no. Chi mi conosce sa come la penso su determinati comportamenti». Quattordici secondi di conferenza dedicati e poi Conte comincia a vivere la notte con lo Sporting Lisbona”.
