NewsCalcioIn Evidenza

Conte a Sky: “Scelta formazione migliore. Savic? Non voglio dare vantaggi…”

By Giovanni Esposito
0

A pochi minuti dal fischio di inizio di Napoli-Sporting Lisbona, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

Factory della Comunicazione

Se ho scelto questa formazione perchè era la migliore. Abbiamo preparato questa partita in una giornata. Per cambiare situazioni non c’era materialmente neanche il tempo. Per me questa è quella che ci dà maggiori garanzie. Abbiamo recuperato anche e comunque stiamo rischiando Spinazzola in campo e portarci Olivera in panchina. Dovremo lavorare di squadra per far fronte a questa grande emergenza che c’è in difesa”.

Milinkovic-Savic? “Non spiego il perché se no significa dare vantaggi agli avversari nella scelta”.

Potrebbe piacerti anche
News

LIVE (Ore 20,45) Champions: Napoli-Sporting|Le ufficiali!

News

Rafa Marín trova spazio e felicità al Villarreal: titolare in Liga e pronto per la…

News

UFFICIALE – Le due scelte: Conte e Borges hanno deciso le formazioni iniziali

News

Pavarese: “Conte è il capo supremo del Napoli, lo spogliatoio si gestisce in…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.