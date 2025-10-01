Conte a Sky: “Scelta formazione migliore. Savic? Non voglio dare vantaggi…”

A pochi minuti dal fischio di inizio di Napoli-Sporting Lisbona, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

Factory della Comunicazione

“Se ho scelto questa formazione perchè era la migliore. Abbiamo preparato questa partita in una giornata. Per cambiare situazioni non c’era materialmente neanche il tempo. Per me questa è quella che ci dà maggiori garanzie. Abbiamo recuperato anche e comunque stiamo rischiando Spinazzola in campo e portarci Olivera in panchina. Dovremo lavorare di squadra per far fronte a questa grande emergenza che c’è in difesa”.

Milinkovic-Savic? “Non spiego il perché se no significa dare vantaggi agli avversari nella scelta”.